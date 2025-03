Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Rollstuhlfahrerin stürzt im Bus

Lippe (ots)

Am Samstag kam es zur Mittagszeit gegen 13:28 Uhr zu einem Zwischenfall in einem Lemgoer Stadtbus. Kurz nachdem eine 26-Jährige die Buslinie 1 bestiegen hatte, sei der Busfahrer im Bereich Steinweg und Lagesche Straße so stark in den Kreisverkehr eingebogen, dass die Lemgoerin aus ihrem Rollstuhl rutschte und zu Boden fiel. Dabei stieß sie mit dem Kopf gegen die Bustür und verletzte sich leicht. Ihr Freund, der sich ebenfalls im Bus befand und ein weiterer Fahrgast halfen der Frau anschließend wieder zurück in den Rollstuhl. Der Busfahrer zeigte im anschließenden Gespräch nur wenig Verständnis und forderte die Frau aus Lemgo auf, sich besser festzuhalten. Diese begab sich selbstständig ins Klinikum nach Detmold, wo eine Prellung am Kopf attestiert wurde. Durch die kontaktierte Polizei wurde eine entsprechende Verkehrsunfallanzeige gefertigt.

