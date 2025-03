Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Ford gerät in den Gegenverkehr

Lippe (ots)

Am Freitag gegen 16:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Krentruper Straße in Leopoldshöhe. Ein 63 Jahre alter Leopoldshöher befuhr mit seinem Ford die Helpuper Straße in Leopoldshöhe in Fahrtrichtung Helpup. Im Kreuzungsbereich zur Ehlenbrucher Straße querte er aus bisher unbekannten Gründen die Fahrbahn und stieß im Gegenverkehr mit einem wartenden Audi zusammen. Dessen 22-jähriger Fahrer aus Leopoldshöhe hatte verkehrsbedingt an der roten Ampel gestanden. Durch den Frontalzusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer verletzt. Der Ford-Fahrer wurde mittels Rettungswagen dem Klinikum Detmold zugeführt, der Audi-Fahrer gab an, selbstständig einen Arzt aufzusuchen. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein nahegelegenes Abschleppunternehmen abtransportiert. Der Grund für das ungewöhnliche Fahrverhalten wird nun durch die Sachbearbeitung ermittelt.

