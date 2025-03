POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Auf stehenden PKW aufgefahren

Lippe (ots) - In Schwalenberg brachen Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (26./27.02.2025) in zwei Firmen in der Julius-Müller-Straße ein. In beiden Fällen wurden Türen aufgebrochen und die Räumlichkeiten durchsucht. Was genau gestohlen wurde, ist noch nicht klar. Ein Tatzusammenhang ist nicht ausgeschlossen. Sachdienliche Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090. ...

mehr