POL-LIP: Detmold-Remmighausen. Polizeibeamte bedroht.

Am Mittwoch (26.02.2025) wurde ein offenbar verwirrter Mann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, nachdem er Polizeibeamte mit einem Messer bedrohte. Der 33-jährige Mann hatte am frühen Nachmittag in einem Supermarkt in der Remmighauser Straße behauptet, er werde von der Polizei gesucht. Als die Polizeibeamten eintrafen und seine Personalien überprüften, stellten sie fest, dass er nicht gesucht wurde. Daraufhin bedrohter der 33-Jährige die Beamten mit einem Messer. Er konnte schließlich überzeugt werden, dass Messer wegzulegen, und wurde in Gewahrsam genommen. Ordnungsamt und ein zuständiger Arzt veranlassten die Zwangseinweisung in die psychiatrische Einrichtung.

