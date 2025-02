Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Ladendieb in Gewahrsam genommen.

Lippe (ots)

Ein 32-jähriger Mann wurde am Mittwoch (26.02.2025) nach einem Ladendiebstahl in Gewahrsam genommen. Der Mann hatte gegen 17:30 Uhr in einem Supermarkt in der Georgstraße Spirituosen entwendet. Als eine Angestellte ihn ansprach, bedrohte er sie. Die Polizei wurde hinzugerufen und nahm den Mann in Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

