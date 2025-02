Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Farbe geschmiert und Plakate beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Schmierfinken waren in der Stiftswald- und Entersweilerstraße am Werk. Am Donnerstag wurde der Polizei gemeldet, dass unbekannte Täter auf einem Fußweg Stromverteilerkästen mit Symbolen in gelber Farbe beschmiert haben. Gleichzeitig fiel auf, dass ganz in der Nähe auch zwei Wahlplakate heruntergerissen und beschädigt wurden.

Die Polizeiinspektion 1 ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise auf die jeweiligen Verursacher. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |cri

