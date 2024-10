Polizei Mettmann

POL-ME: Rücknahme der Vermisstenfahndung - 23-Jähriger aufgefunden - Velbert - 2410110

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann in einer Pressemitteilung berichtet hatte (ots-Nummer 2410109), hatten zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei Velbert auch mit Hilfe eines Mantrailer-Hundes seit den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntag, 27. Oktober 2024, nach einem vermissten 23-Jährigen gesucht.

Mit großer Erleichterung konnte die Polizei am heutigen Mittag ihre Suchmaßnahmen einstellen, nachdem der an Autismus erkrankte junge Mann den Umständen entsprechend wohlauf in Arnheim angetroffen werden konnte.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat die ursprüngliche Pressemitteilung aus ihrem Presseportal entfernt und bittet darum, das Foto des als vermisst gemeldeten jungen Mannes aus Datenschutzgründen nicht weiter zu verwenden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell