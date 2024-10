Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 24101005

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

An der Kaiserstraße kam es zwischen Mittwoch, 23. Oktober 2024, um etwa 18 Uhr und Donnerstag, 24. Oktober 2024, gegen 8:45 Uhr zu einem Einbruch in großes Ladengeschäft. Die Täter gelangten mutmaßlich durch ein Fenster im Erdgeschoss in die Räumlichkeiten und entwendeten nach aktuellen Kenntnissen eine Geldkassette mit Bargeld und eine Tasche aus dem Geschäft.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Wülfrath ---

An der Memeler Straße drangen am Donnerstag, 24. Oktober 2024, bislang unbekannte Personen in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Der Tatzeitraum kann zwischen 17:30 Uhr und 21:40 Uhr eingegrenzt werden. Die Täter gelangten durch ein Fenster am Balkon in die im ersten Obergeschoss gelegene Wohnung und durchsuchten diese. Anschließend entfernten sie sich wieder über den Balkon. Nach aktuellen Kenntnissen wurde lediglich Bettzeug entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Donnerstag, 24. Oktober 2024, brachen im Zeitraum zwischen 17:50 Uhr und 20 Uhr bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Eichendorffstraße ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt durch die Terrassentür. Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine Kenntnisse zu etwaiger Tatbeute vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Am Warrington-Platz kam es zwischen Mittwoch, 23. Oktober 2024, um etwa 18:20 Uhr und Donnerstag, 24. Oktober 2024, gegen 9:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Ladengeschäft. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum und entwendeten hochwertige Lederartikel.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Bislang unbekannte Personen brachen am Mittwoch, 23. Oktober 2024, zwischen 18:50 Uhr und 20 Uhr in eine Wohnung an der Solinger Straße ein. Aus der Wohnung im vierten Stock entwendeten die Einbrecher Schmuck und Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

