FW Ense: Feuerwehr löscht Brand in Absauganlage

Schwelbrand in Enser Industriebetrieb

Ense (ots)

Da Mitarbeiter eines metallverarbeitenden Betriebes an der Hauptstraße in Ense-Parsit eine Rauchentwicklung in einer Absauganlage bemerkt hatten, wurde der Löschzug Bremen, das DRK Ense und der Rettungsdienst des Kreises Soest um 11:57 Uhr von der Leitstelle in Soest alarmiert. Die Mitarbeiter der betroffenen Halle schlossen alle Türen und Tore und verließen umgehend das Gebäude. Eine Erkundung durch die Feuerwehr ergab einen Schwelbrand in der Rohrleitung einer Absaugung. Ein Trupp, ausgerüstet mit schwerem Atemschutz, ging in das Gebäude vor und reinigte den vom Brand betroffenen Abschnitt in den Rohrleitungen der Anlage. Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte im Einsatz. Nach einer abschließenden Kontrolle und Belüftung der Halle konnte die Einsatzstelle nach 1 Stunde an den Betreiber übergeben werden. Verletzt wurde niemand.

