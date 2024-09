Feuerwehr Ense

FW Ense: Dieselspur zieht sich über 16 Kilometer

Feuerwehr auf der B 516 in Ense im Einsatz

Ense (ots)

Am Dienstagabend wurde eine Gruppe des Löschzuges Bremen um 19:36 Uhr zu einer Ölspur im Bereich des Ortsausganges Bremen Richtung Oberense auf der Durchgangsstraße B516 alarmiert. Im Verlauf der Erkundungsmaßnahmen wurde dann aber immer deutlicher, dass sich die Dieselspur in östliche Richtung bis zur Gemeinde Möhnesee und in nordwestlicher Richtung bis zur Stadt Werl erstreckt; eine Strecke von ca. 16 Kilometern. Neben der Polizei wurden daraufhin eine Einheit des Löschzuges Günne und der Einsatzführungsdienst der Feuerwehr Werl mit in den Einsatz genommen. Entlang der gesamten verunreinigten Strecke wurden Ölspur-Hinweisschilder und Blitzleuchten durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr aufgestellt. Aufgrund des Umfanges der Spur, wurde durch den Einsatzleiter entschieden, die Beseitigung an eine Fachfirma zu geben, um eine schnelle Beseitigung auf dieser relativ stark befahrenen Strecke zu ermöglichen. Die Polizei konnte der Dieselspur bis zu deren Ursprung folgen und so den mutmaßlichen Verursacher ermitteln. Nachdem die Straße auf gesamter Länge durch eine Kehrmaschine gereinigt worden war, erfolgte die Freigabe durch die Polizei, sodass die Verkehrssicherungsmaßnahmen um 01:43 Uhr zurückgenommen werden konnten.

Original-Content von: Feuerwehr Ense, übermittelt durch news aktuell