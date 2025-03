Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Raub auf Geschäft - Angestellte mit Axt bedroht.

Lippe (ots)

Am Samstagabend (01.03.2025) gegen 19 Uhr betrat ein bislang Unbekannter die KIK-Filiale im Bruchweg und raubte unter Vorhalt einer Axt Bargeld. Der Maskierte drohte einem 24-jährigen Mitarbeiter und einer 48-jährigen Mitarbeiterin des Geschäftes mit erhobenem Beil und forderte die Herausgabe von Bargeld. Zweimal schlug er mit der Axt auf die Kassen-Theke. Den 24-Jährigen trat er und verletzte ihn leicht. Die Angestellten übergaben Bargeld an den Täter. Er verstaute es in einem Jutebeutel und flüchtete zu Fuß über den Bruchweg in unbekannte Richtung. Er wurde wie folgt beschrieben: männlich, etwa 25 - 30 Jahre alt, circa 1,75 m groß, schmale Statur, dunkler Teint, dunkle Kleidung, sprach mit einem russischen Akzent. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen zum Raub übernommen und bittet telefonisch unter 05231 6090 um Hinweise von Zeugen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell