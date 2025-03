Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0155 --Falscher Polizist geht in Haft--

Ort: Bremen-Burglesum, OT Lesum Zeit: 11.03.2025, 15:50 Uhr

Ein Trickbetrüger klingelte am Dienstag bei einer 84 Jahre alten Frau in Lesum und gab sich als Polizist aus. Die misstrauisch gewordene Seniorin alarmierte über den Notruf die Polizei. Mit ihrer Unterstützung nahmen die Einsatzkräfte einen Mann fest.

Die Seniorin erhielt am frühen Dienstagnachmittag einen Telefonanruf von einem vermeintlichen Polizisten. Er berichtete, dass aktuelle Ermittlungen in ihrer Bankfiliale laufen und das ihr Bargeld im Schließfach nicht mehr sicher sei und sie es ihm übergeben solle. Die 84-Jährige durchschaute den Betrugsversuch und rief die Polizei. Bei der fingierten Übergabe konnte ein 19 Jahre alter Verdächtiger durch Zivilkräfte gestellt und festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Gericht Haftbefehl gegen den 19-Jährigen. Er wurde der Justizvollzugsanstalt überstellt.

In den vergangenen Wochen waren im gesamten Stadtgebiet immer wieder Trickbetrüger unterwegs, die sich als Polizisten, Bankmitarbeiter und Handwerker ausgaben. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal daraufhin: Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge und Wertgegenstände bitten. Das tun Betrüger. Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Fordern Sie von angeblichen Polizisten oder anderen Amtsträgern den Dienstausweis und prüfen sie diesen sorgfältig. Binden Sie beim geringsten Zweifel Nachbarn oder Vertrauenspersonen ein. Weitere Verhaltenstipps und Präventionshinweise erhalten Sie kostenlos in unserem Präventionszentrum, Am Wall 195 oder im Internet unter www.polizei.bremen.de.

