Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannter stiehlt weißen Citroen Jumper an der Kamener Straße

Hamm-Pelkum (ots)

Ein unbekannter männlicher Täter entwendete am Donnerstag, 27. Februar, 21 Uhr einen PKW, Citroen Jumper vom Gelände eines Autohandels an der Kamener Straße. Der Inhaber des Autohandels bemerkte den Diebstahl am Folgetag. Anhand der Videoüberwachung konnte die Tatzeit festgestellt werden. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Kastenwagen ohne Kennzeichen. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

