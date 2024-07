Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Unfall auf der Bundesstraße

Aalen (ots)

Ein 45-jähriger Mazda-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 11:15 Uhr die B29 in Richtung Stuttgart auf dem linken Fahrstreifen. Kurz nach der Auffahrt Beinstein bemerkte er zu spät, dass der vor ihm fahrende 62 Jahre alte VW-Fahrer aufgrund des stockenden Verkehrs bremsen musste und fuhr diesem auf. Der Fahrer des VW erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, an den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

