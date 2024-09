Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240906.3 Hohenfelde: Autofahrer landet nach Trunkenheitsfahrt in der Ostsee

Hohenfelde (ots)

Eine Autofahrt unter Alkoholeinfluss endete in den frühen Morgenstunden auf ungewohnte Weise: Das Fahrzeug des 68-jährigen Mannes landete in der Ostsee bei Hohenfelde.

Nach ersten Ermittlungen kam der Fahrer gegen 04:00 Uhr von einer privaten Feier und beabsichtigte in seine Wohnung in Schönberg zu fahren. Auf dem direkt vor dem Strand liegenden Parkplatz, der etwas erhöht zum Strand liegt, verlor der 68-jährige Fahrer offenbar infolge des vorangegangenen Genusses alkoholischer Getränke die Orientierung, fuhr geradeaus weiter und kam erst in der Ostsee mit seinem Fahrzeug zum Stehen. Der Mann blieb unverletzt. Ein geleisteter Atemalkoholtest ergab einen Wert mehr als 1,6 Promille. Ein Polizeiarzt entnahm eine Blutprobe zur genauen Bestimmung des Wertes. Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Lütjenburg stellten den Führerschein des 68-jährigen sicher. Demnächst wird er wohl zu Fuß baden gehen müssen.

Ein Spezialfahrzeug barg das Fahrzeug und verbrachte es anschließend in eine Werkstatt. Zu Umweltschäden ist es nicht gekommen. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Stephanie Lage

