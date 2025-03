Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Goldisthal (ots)

Am heutigen Tag, gegen 10.50 Uhr, befuhr die 55-jährige Fahrerin eines PKW in Goldisthal die dortige Hauptstraße aus Richtung Katzhütte kommend. Hier kam sie vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im weiteren Verlauf mit einer Hausfassade. Die Frau zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug und dem Wohnhaus entstand Sachschaden. Der PKW musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell