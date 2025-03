Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Bodelwitz (ots)

Am Freitag, den 28.03.2025, gegen 22.30 Uhr war ein 41-jähriger Audi-Fahrer auf der Döbritzer Straße zwischen Döbritz und Bodelwitz unterwegs. Auf der Straße, kam ihm ein anders Fahrzeug entgegen. Beim Vorbeifahren stießen die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge zusammen. Das unbekannte, entgegenkommende Fahrzeug hielt kurz an, setzte jedoch anschließend seine Fahrt fort ohne seine Daten dem Audi-Fahrer zu übermitteln. An dem Fahrzeug des 41-jährigen entstand Sachschaden. Sollten Sie Hinweise zu dem Unfall geben können, wenden Sie sich bitte unter Nennung der Vorgangsnummer 0080811/2025 an die Polizei in Schleiz (Tel.: 03663 / 4310)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell