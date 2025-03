LPI-SLF: Einbruch in Keller - Zeugen gesucht

LPI Saalfeld (ots) - Drei Trunkenheitsfahrten stellten Beamte des Inspektionsdienstes Saalfeld in den letzten zwei Tagen fest. Den Anfang machte ein 21-Jähriger, der am Freitagabend mit 0,64 Promille mit seinem Pkw durch Rudolstadt fuhr. Weiter ging es in der gleichen Nacht mit einem 20-Jährigen der mit seinem Pkw im Bereich Gräfenthal mit 2,82 Promille unterwegs war. Am Samstagvormittag konnten Beamte einen 50-Jährigen Radfahrer nach Zeugenhinweisen stellen. Der Mann ...

