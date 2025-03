Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: flüchtige Krafträder

Knau (ots)

Am 28.03.25 wurden gegen 16:15 Uhr auf der OVS Knau-Dreba ein Kleinkraftrad Simson und ein nicht näher bestimmbares Leichtkraftrad im Gegenverkehr ohne erkennbar angebrachte Kennzeichen festgestellt. Im Rahmen der anschließenden Verfolgungsfahrt über Wald- und Feldwege, Wiesen und bestellte Felder gelang diesen schlussendlich die Flucht. Hierbei wurden die Ortslagen Dreba, Moßbach, Linda und Köthnitz befahren. Das flüchtige Kleinkraftrad Simson war grün, der Fahrer augenscheinlich männlich, ca. 17 Jahre alt,trug einen auffälligen roten gemusterten Helm und schwarze Arbeitskleidung. Das Leichtkraftrad war orange. Nach Bürgerhinwiesen fielen beide bereits in der Ortslage Knau durch rasante Fahrmanöver auf, kurzzeitig hielten sich diese an der Agrofarm Knau auf. Zeugen die Hinweise zu den Fahrzeugen, den Fahrern oder weiteren Fahrmanövern geben können, sowie mögliche Geschädigte einer Straßenverkehrsgefährdung werden gebeten sich bei der örtlichen Polizei zu melden.

