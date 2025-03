LPI-SLF: Unfallflucht mit verletztem Mopedfahrer

Triptis (ots) - Am 28.03.2025 ereignete sich gegen 23:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Triptis, Wasserweg. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte zum Tatzeitpunkt zwei parkende Fahrzeuge, wobei eines der Fahrzeuge massivste Beschädigungen an der Fahrzeugfront erlitt und aus der Parklücke geschoben wurde. Nachfolgend entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung von der Unfallstelle. Hinweise zum ...

