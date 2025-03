Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diesel und Anbauteile von Bagger gestohlen - Zeugen gesucht

Saalfeld (ots)

Zwischen Mittwoch, dem 26.03.2025, gegen 15.00 Uhr und Donnerstag, dem 27.03.2025, gegen 07.00 Uhr, wurden aus einem Bagger, der in der Straße "Roter Berg" in Saalfeld abgestellt war, mehrere Liter Diesel von unbekannten Tätern entwendet. Zusätzlich haben die Diebe Scheinwerfer und andere Anbauteile von dem Bagger abgerissen und gestohlen. Falls Sie in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnte, wenden Sie sich bitte unter Nennung der Vorgangsnummer 0079062/2025 an die Saalfelder Polizei (Tel.: 03671 / 560).

