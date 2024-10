Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Personen bei Auffahrunfall verletzt

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Am Donnerstag, 10. Oktober, ereignete sich gegen 10.40 Uhr auf der Jacobastraße ein Auffahrunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt und ein Mann leicht verletzt wurde. Der Fahrer eines Lkw, ein 52-jähriger Mann aus Gelsenkirchen befuhr die Jacobastraße in Fahrtrichtung Schaufenberg. Vor ihm in gleicher Richtung war eine 66-jährige Frau in ihrem Pkw unterwegs und beabsichtigte nach links in eine Einfahrt abzubiegen. Dabei musste sie verkehrsbedingt warten. Der Lkw- Fahrer bemerkte dies nach eigenen Angaben zu spät und fuhr auf das Heck des Fahrzeugs auf. Durch den Aufprall wurde die Pkw Fahrerin so schwer verletzt, dass sie mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen wurde. Der Lkw-Fahrer zog sich ebenfalls Verletzungen zu, konnte aber nach ambulanter Behandlung entlassen werden.

