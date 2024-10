Geilenkirchen-Teveren (ots) - Indem sie die Seitenscheibe einschlugen, drangen unbekannte Täter in den Innenraum eines Fahrzeugs ein, welches an der Straße An der Maibuche parkte. Aus dem Innenraum stahlen sie anschließend eine Handtasche. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag (8. Oktober) und Mittwoch (9. Oktober). Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

mehr