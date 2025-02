Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen und in Haft

Baden-Baden, Oos (ots)

Ein 42 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Montagabend in ein städtisches Gebäude in der Flugstraße eingebrochen zu sein. Gegen 22:20 Uhr rückten mehrere Streifenbesatzungen nach einer Alarmauslösung in die Flugstraße aus. Dort konnte zwar zunächst kein Verdächtiger, jedoch ein aufgehebeltes Fenster sowie in einem Büroraum ein Tresor festgestellt werden, an dem offensichtlich mit einem Werkzeug hantiert wurde. Nach erfolgter Spurensicherung und der Aufnahme des Sachverhalts wurden die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden etwa drei Stunden später zu Streitigkeiten in die Westliche Industriestraße gerufen. Dort soll der 42-Jährige unter anderem einen Sicherheitsmitarbeiter mit einem Messer bedroht haben. Während den polizeilichen Maßnahmen und der Verbringung des Störers zum örtlichen Polizeirevier ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Mann mit dem vorherigen Einbruch in der Flugstraße in Verbindung stehen könnte. Neben der vorliegenden Spurenlage in Bezug auf den Einbruch konnten bei einer Durchsuchung des Tatverdächtigen überdies mutmaßliches Diebesgut aus einem Autoaufbruch am 30. Januar 2025 in Au am Rhein aufgefunden werden. Ferner leistete der Festgenommene gegenüber den Einsatzkräften der Polizei massiven Widerstand und versuchte mit Fußtritten und Kopfstößen die Polizisten zu verletzen. Der ukrainische Staatsangehörige wurde aufgrund der bestehenden Verdachtsmomente am Dienstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Baden-Baden vorgeführt. Der Richter erließ antragsgemäß Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts eines versuchten Einbruchsdiebstahls in Verbindung mit Sachbeschädigung sowie Bedrohung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in Verbindung mit versuchter Körperverletzung. Der dringend Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Ob der 42-Jährige möglicherweise auch noch für andere Straftaten im Bereich Baden-Baden in Betracht kommt, ist Teil der aktuellen Ermittlungen.

/wo

