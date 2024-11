Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Wohnungseinbruch

Werl (ots)

Am Freitag, 22.11.2024 kam es im Zeitraum von 12.00 Uhr bis 20.00 Uhr zu einem Wohnungseinbruch im Werler Ortsteil Holtum. Unbekannte Täter näherten sich dem Wohnhaus an der Straße "Zum Winkel" über die straßenabgewandte Rückseite des Grundstücks und kletterten zunächst an einem Regenfallrohr hoch auf den Balkon. Hier schlugen sie eine Fensterscheibe ein und betraten das Objekt. Im Haus wurden zahlreiche Schränke und Behältnisse durchsucht. Gesicherte Angaben zu erlangtem Diebesgut lagen zum Zeitpunkt der Anzeige noch nicht vor. Die Einbrecher wurden vermutlich durch die Rückkehr der Bewohner bei der Tatausführung gestört und flüchtetet unerkannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen. (sn)

