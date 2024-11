Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Körperverletzung

Soest (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend wurde die Polizei gegen 22:00 Uhr zum Parkplatz des Penny-Marktes im Herzog-Adolf-Weg gerufen. Dort waren nach ersten Erkenntnissen zwei Personengruppen aufeinandergetroffen, die sich zunächst lautstark auf dem Parkplatz stritten. Die gegenseitigen Provokationen mündeten letztendlich in einer handfesten Auseinandersetzung. Aus welchen Gründen die Beteiligten in Streit gerieten, ist derzeit nicht bekannt. Bei Eintreffen der Polizei hatten sich die Gruppen bereits getrennt. Ein 23-jähriger Soester, der sich noch vor Ort befand, wurde mit einer Schnittverletzung am Rücken zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus transportiert. Ein weiterer 16-jähriger Soester wurde durch den Einsatz von Pfefferspray von einer bislang unbekannten Person leicht verletzt. Drei Tatverdächtige flüchteten nach Angaben der Geschädigten und Zeugen vor Eintreffen der Beamten. Die Polizei nahm noch am Abend die weiteren Ermittlungen auf.

