POL-SO: 69-jährige wird angefahren - Fahrer zunächst flüchtig

Lippstadt (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in das Verwaltungsgebäude eines Supermarktes in der Bökenförder Straße in Lippstadt eingebrochen. Die Täter gelangten über ein eingeschlagenes Fenster in die Büro- und Umkleideräume und durchwühlten diese. Ob etwas entwendet wurde, müssen nun die weiteren Ermittlungen klären. Die Polizei fragt nun, wer etwas Verdächtiges gesehen hat. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Lippstadt unter 02941 ...

