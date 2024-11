Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Sexuelle Belästigung

Soest (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 14:30 Uhr in einem Supermarkt am Bahnhof in Soest zu einer sexuellen Belästigung.

Eine 21-jährige Mitarbeiterin des Marktes wurde während der Ausübung ihrer Arbeit unvermittelt von einem 63-jährigen Serben aus der ZUE Soest umarmt, ans Gesäß gefasst und ungefragt auf die Wange geküsst.

Das die 21-jährige sichtlich geschockt war, versteht sich von selbst. Trotzdem tat sie das einzig richtige und informierte ihren Filialleiter, der umgehend die Polizei rief.

Der Täter konnte von dieser noch vor Ort festgestellt werden. Gegen ihn wird nun wegen sexueller Belästigung ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell