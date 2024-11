Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl von Elektrowerkzeug

Erwitte - Völlinghausen (ots)

Unbekannte entwendeten aus einem verschlossenen Handwerkerfahrzeug hochwertiges Werkzeug. Wie der Mercedes Sprinter geöffnet wurde ist derzeit Teil der polizeilichen Ermittlungen. Wer in der Zeit zwischen dem 18.11.2024, 18 Uhr und dem 19.11.2024, 08 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Bereich des Kappellenweg in Völlinghausen gemacht hat, möge sich bitte bei der Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941 - 91000 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell