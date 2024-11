Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl von Baugeräten

Möhnesee-Günne (ots)

Erneut ist es im Kreis Soest zu einem Diebstahl von Baugeräten auf einer Baustelle gekommen.

Der oder die Täter drangen auf einer Baustelle an der Liboristraße in Möhnesee-Günne sowohl in ein Firmenfahrzeug als auch in zwei Container ein.

Dort entwendeten sie verschiedene Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Tatzeit war vermutlich zwischen Dienstag, 19.11.24, 18:00 und Mittwoch, 20.11.24, 07:00 Uhr.

Die Polizei sucht nun Zeugen die etwas beobachtet haben. Diese melden sich bitte telefonisch unter 02921 91000 oder suchen die nächste Polizeidienststelle auf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell