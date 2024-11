POL-SO: Lippstadt - Lipperode - Pedelec-Fahrerin verletzt

Lippstadt (ots) - Am letzten Mittwoch kam es gegen 22:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Beckumer Straße in Lippstadt. Ein 61-jähriger Lippstädter befuhr mit seinem Fahrrad den Fahrradweg der Beckumer Straße in Fahrtrichtung Cappel. Kurz hinter einer dortigen Tankstelle kam ihm ein bislang unbekannter Fahrradfahrer in falscher Fahrtrichtung entgegen. Dadurch ist es zum Zusammenstoß der beiden gekommen, in dessen ...

mehr