Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Drei Unfälle mit Verletzten

Landkreis Saalfeld-Rudostadt (ots)

Am Dienstag ereigneten sich im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt drei Verkehrsunfälle, bei denen mitunter Personen verletzt worden.

Kurz nach 07 Uhr morgens fuhr eine 72-Jährige die Saalgasse in Rudolstadt in Richtung Am Saaldamm entlang. Im Einmündungsbereich Saalgasse/ Am Saaldamm kam es dann zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 45-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, glücklicherweise wurde niemand verletzt. Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergung kam es zur zeitweisen Vollsperrung der Strecke.

Gegen 17 Uhr verunfallte dann ein 57-jähriger Motorradfahrer auf der Bundesstraße 281. Der Mann fuhr von Saalfeld in Richtung Pößneck und verlor während eines Überholmanövers auf Höhe der Abfahrt Gorndorf die Kontrolle über sein Motorrad und wurde in einen Graben geschleudert. Er kam schwerverletzt ins Krankenhaus.

Schließlich kam es am Abend, kurz nach 22 Uhr, noch in Bad Blankenburg zu einem Unfall. Ein 56-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad den, für ihn freigegebenen, Gehweg der Rudolstädter Straße in Richtung stadteinwärts entlang. An der Hermann-Petersilge-Straße wollte der Radfahrer die Einmündung geradeaus überqueren. Dies übersah eine 53-Jährige Fahrzeugführerin und stieß mit dem Bevorrechtigten zusammen. Der Radfahrer stürzte, wurde dadurch leichtverletzt und kam zur Abklärung ins Krankenhaus. Am Fahrrad sowie dem PKW entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell