LPI-SLF: Fahrer beschädigt Spiegel und fährt weiter - Zeugen gesucht

Lauscha (ots) - Am Montag, den 24.03.2025, gegen 18.00 stieß ein Transporter in der Ringstraße in Lauscha rückwärts gegen einen Stromkasten und beschädigte diesen. Dies führte zu einem Stromausfall in den umliegenden Straßen. Gegen Mitternacht konnte der Schaden an dem Stromkasten repariert werden, sodass alle Haushalte wieder mit Strom versorgt werden konnten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

