Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Überholmanöver führt zu Unfall - Zeugen gesucht

Frankenblick / Grümpen (ots)

Am Montag, den 24.03.2025, gegen 17.00 ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Strecke zwischen Almerswind und Grümpen. Eine 36-jährige Pkw-Fahrerin wurde dabei von einem Mercedes-Fahrer überholt, wobei dieser sie teilweise von der Straße drängte. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, doch der Mercedes-Fahrer setzte seine Fahrt einfach fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Es entstand Sachschaden an dem Fahrzeug der 36-jährigen. Nun sucht die Polizei Zeugen. Sollten Sie das riskante Fahrmanöver beobachtet haben oder andere Hinweise zu dem Unfall geben können, wenden Sie sich bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 0076250/2025 an die Polizei in Sonneberg (Tel.: 03675 / 8750)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell