Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Verkehrsunfall

65-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Wachtendonk-Wankum (ots)

Am Freitag (7. März 2025) hat sich gegen 15:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straelener Straße ereignet, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 17-Jähriger aus Straelen war mit einem Traktor auf der Straelener Straße in Richtung Straelen unterwegs und wollte nach links in den Tömperweg einbiegen. Er musste aufgrund des Gegenverkehrs fast zum Stillstand kommen. Als der 17-Jährige zum Abbiegen wieder anfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem von hinten kommenden Motorradfahrer, der den Traktor links überholen wollte. Der 65-Jährige aus Nettetal kollidierte mit dem vorderen Reifen des Traktors und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik, seine Honda-Maschine erlitt einen Totalschaden. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell