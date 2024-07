Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Bilholtstraße/Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einem Unfall im Kreisverkehr an der Bilholtstraße am Mittwoch (24.07.24) sucht die Polizei einen unfallbeteiligten Autofahrer. Gegen 17.20 Uhr fuhr eine 55-jährige Pedelecfahrerin aus Olfen an der Zufahrt des Rewe vorbei. Ein silberner VW Golf mit Lüdinghauser Kennzeichen kam aus der Zufahrt und fuhr gegen den rechten Fuß der Frau. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort. Die Olfenerin erlitt am Fuß eine leichte Verletzung. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

