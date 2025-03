Polizei Bochum

POL-BO: Innerhalb weniger Stunden: Exhibitionismus in zwei Fällen und ein Raub - Polizei fahndet nach unbekanntem Mann mit rotem Pullover

Bochum (ots)

Ein Unbekannter mit rotem Pullover, heller Jogginghose und schwarzem Rucksack sorgte am Montag, 10. März, innerhalb kurzer Zeit für mehrere Polizeieinsätze in Bochum-Grumme. Es werden Zeugen gesucht.

Gegen 13.30 Uhr rief der Mann die Polizei das erste Mal auf den Plan: Er entblößte sich im Bereich Agnesstraße/Lessingstraße und führte sexuelle Handlungen an sich durch. Zeugen wählten den Notruf der Polizei, der Unbekannte flüchtete.

Nur wenige Minuten später, gegen 13.40 Uhr, kam es an den Schmechtingswiesen zu einem Raub. Eine Bochumerin (30) hatte sich dort aufgehalten, als sich ihr ein Mann näherte und ihr gewaltsam die Kette vom Hals riss. Er lief über die Agnesstraße in Richtung Herner Straße davon.

Gegen 15.40 Uhr meldeten Passanten einen Exhibitionisten am Eingang eines Kleingartenvereins an der Bergstraße. Mit heruntergelassener Hose manipulierte der Mann an seinem Geschlechtsteil. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Auffällig: In allen Fällen habe der Täter eine helle Jogginghose, einen roten Pullover und einen schwarzen Rucksack getragen.

Unabhängig voneinander beschrieben sämtliche Zeugen der verschiedenen Sachverhalte den Täter als männlich, ca. 180 cm groß, schlank und mit "osteuropäischem Aussehen". Er sei schätzungsweise 30 bis 35 Jahre alt, habe kurze blonde Haare, ein schmales Gesicht und ein spitzes Kinn.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell