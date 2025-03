POL-BO: Wieder falsche Wasserwerker! Zwei Trickbetrüger bringen Hernerin (71) um ihren Schmuck

Bochum (ots) - Am Sonntag, 09.03.2025, gegen 22:35h, betraten zwei maskierte Täter den Verkaufsraum der Tankstelle auf der Hattinger Str. 122 in Bochum-Weitmar. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderten sie den allein anwesenden 22-Jährigen Angestellten Bochumer auf, die Kasse zu öffnen, was er auch tat. In der Folge nahmen die Täter Bargeld und ...

