Polizei Bochum

POL-BO: Raub auf Tankstelle in Bochum-Weitmar - Kripo sucht Zeugen

Bochum (ots)

Am Sonntag, 09.03.2025, gegen 22:35h, betraten zwei maskierte Täter den Verkaufsraum der Tankstelle auf der Hattinger Str. 122 in Bochum-Weitmar. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderten sie den allein anwesenden 22-Jährigen Angestellten Bochumer auf, die Kasse zu öffnen, was er auch tat. In der Folge nahmen die Täter Bargeld und Zigarettenschachteln an sich und flüchteten in Richtung Bochum-Linden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Kriminellen, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief ergebnislos. Der Angestellte blieb glücklicherweise unverletzt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Täter (mit silberner Schusswaffe): männlich, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 180-185cm groß, schlank/ sportlich, helle Hautfarbe, sprach akzentfrei deutsch; bekleidet mit schwarzer Wollmütze mit Emblem auf der Stirn, schwarzer Skimaske, schwarzer Winterjacke mit Kapuze, heller Jeans, dunklen Sportschuhen, schwarzen Handschuhen 2. Täter: männlich, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 180-185cm groß, schlank/ sportlich, helle Hautfarbe, sprach akzentfrei deutsch; bekleidet mit schwarzer Skimaske, schwarzer Winterjacke mit Kapuze, dunkler Jeans, dunklen Sportschuhen mit teilweise weißer Sohle, schwarzen Handschuhen

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell