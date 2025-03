POL-BO: Autorennen in der Bochumer Innenstadt - Fahrzeuge und Handys sichergestellt

Bochum (ots) - Bei einem vermeintlichen Geldwechsel ist ein Bochumer (21) am Samstagmittag, 8. März, in Bochum bestohlen worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 13 Uhr war der 21-Jährige im Wald in Höhe der Laerholzstraße 60 unterwegs, als er von einem unbekannten Mann angesprochen wurde, der Geld wechseln wollte. Als der Bochumer sein Portemonnaie ...

mehr