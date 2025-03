POL-BO: Fahndungserfolg: Entwichener Strafgefangener Maximilian M. angetroffen und verhaftet

Bochum (ots) - 21 Flaschen Lachgas stellten Einsatzkräfte der Polizei aus dem Auto eines Mannes (25) aus Dormagen sicher, nachdem er in Bochum einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Der 25-Jährige befuhr am Donnerstagabend, 6. März, gegen 19.10 Uhr den Bövinghauser Hellweg in Richtung Gerther Straße, als er in Höhe der Hausnummer 208 die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. ...

