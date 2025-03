Polizei Bochum

POL-BO: Falscher Wasserwerker in Bochum-Weitmar unterwegs: Polizei sucht Zeugen nach zwei Betrugsdelikten

Bochum (ots)

Gleich zweimal hintereinander hat ein falscher Wasserwerker am Donnerstag, 6. März, in Bochum-Weitmar seine Masche abgezogen - zum Nachteil eines 91-Jährigen und einer 77-Jährigen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und warnt: Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung!

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr "Am Steinknapp"/Oppelner Straße. Ein Unbekannter klopfte an die Wohnungstür eines 91-jährigen Bochumers. Er gab sich als Wasserwerker aus und vermittelte, in die Wohnung zu müssen, um die dortigen Wasserleitungen zu kontrollieren. Während der Senior im Badezimmer das Wasser laufen lassen sollte, durchsuchte der Betrüger die Wohnung nach Wertsachen. Er stahl eine Geldkassette und flüchtete anschließend.

Der Täter wird als männlich und etwa 50 Jahre alt beschrieben. Er trug Handwerkerkleidung und einen Schlapphut.

Nicht weit vom ersten Tatort entfernt kam es gegen 12.50 Uhr im Bereich Wabenweg/Drohnenweg zu einem weiteren Trickbetrug. Auch hier klopfte ein Mann an die Tür und gab sich gegenüber der 77-jährigen Wohnungsinhaberin als Wasserwerker aus. Ebenfalls unter dem Vorwand, die Leitungen prüfen zu müssen, gelang er hinein. Während die Bochumerin im Badezimmer auf Aufforderung das Wasser laufen ließ, durchsuchte der Täter die restlichen Räume. Nach derzeitigem Stand flüchtete er ohne Beute.

Der Unbekannte konnte lediglich als männlich und mittleren Alters beschrieben werden.

Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen? Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Mit Rat und Tat zur Seite stehen älteren Menschen auch die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei. In Bochum, Herne und Witten sind 60 Ehrenamtliche aktiv und beraten Interessierte u. a. zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter: 0234 909-4055. Weitere Informationen unter: https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell