Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Randalierer in Gewahrsam genommen

Hennef (ots)

Am Montagabend (03. März) gegen 19:30 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis über eine verdächtige Person in Kenntnis gesetzt, die Passanten anpöbelt. Zudem soll der Mann Glasflaschen gegen eine Fensterscheibe einer Gesundheitseinrichtung an der Frankfurter Straße in Hennef geschmissen haben.

Der verdächtige 37-Jährige konnte schreiend und aufgebracht an der Tatörtlichkeit angetroffen werden. Er gab den eingesetzten Beamten gegenüber an, die Flaschen gegen die Fensterscheibe geworfen zu haben, weil er sich darüber aufrege, dass die Busse nicht fahren würden. Die Polizisten stellten fest, dass eine Fensterscheibe der Gesundheitseinrichtung gesplittert war.

Da sich der 37-Jährige nicht beruhigen ließ, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Nach einigen Stunden konnte er wieder den Heimweg antreten. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der vorsätzlichen Sachbeschädigung. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell