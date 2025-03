Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Mannheim (ots)

Am Samstag gegen 07:10 Uhr verursachte ein noch unbekannter Autofahrer an der Kreuzung Relaisstraße/Hockenheimer Straße in Mannheim-Rheinau einen Unfall und fuhr anschließend weiter.

Ein 58-jähriger Fahrer eines Opel Astra befuhr die Relaisstraße in Richtung Rheinau-Bahnhof und beabsichtigte, nach links in die Hockenheimer Straße abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs touchierte ihn ein von hinten kommendes Fahrzeug. Der Unfallverursacher hatte vermutlich zuvor zum Überholen angesetzt und fuhr anschließend davon.

Am Pkw des Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 5.000 Euro. Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, musste es abgeschleppt werden.

Auch das Fahrzeug des Unfallverursachers ist vermutlich aufgrund des Schadensbildes stark beschädigt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/833970 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell