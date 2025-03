Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Cockpitfenster bricht - Ultraleichtflugzeug muss notlanden

Heidelberg (ots)

Am gestrigen Samstagnachmittag gegen 13:00 Uhr, startete ein 60-jähriger Pilot mit seinem einmotorigen Ultraleichtflugzeug zu einem Rundflug vom Flugplatz Bad Dürkheim. In etwa 2.000 Fuß Höhe über Schriesheim brach das Cockpitfenster und die Außentüren des Cockpits wurden durch den Luftwiderstand bei voller Geschwindigkeit nach außen gebogen. Dies führte zu einem rapiden Höhenverlust, weshalb sich der Pilot zu einer Notlandung auf dem Heidelberger Airfield entschloss. Diese gelang ihm ohne weitere Komplikationen. Der Pilot erlitt leichte Verletzungen, während der Sachschaden am Flugzeug auf einen hohen vierstelligen bis niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt wird.

Die Ermittlungen, die derzeit auf einen technischen Defekt oder Materialfehler hindeuten, werden von der Kriminalpolizei Heidelberg geführt. Die genauen Ursachen des Vorfalls sind noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell