Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auf Pöbeleien folgen Kopfnüsse

Kaiserslautern (ots)

Alkohol war bei einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten am Wochenende in einem Lokal in der Zollamtstraße im Spiel. Die Polizei ermittelt wegen wechselseitiger Körperverletzung.

Die Beamten wurden in der Nacht zu Sonntag gegen 2.40 Uhr verständigt, weil es unter den vier Männern zunächst zu einem Streit und dann zu Handgreiflichkeiten gekommen war. Die genauen Abläufe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die das Gerangel mitbekommen haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war es aufgrund von Pöbeleien zunächst zu einem Wortgefecht gekommen. Im weiteren Verlauf wurden sogenannte "Kopfnüsse" ausgeteilt. Zwei Männer erlitten leichte Verletzungen. Ein 35-Jähriger wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die anderen drei Männer erhielten einen Platzverweis für die Zollamtstraße bis zum nächsten Morgen.

Alle vier Beteiligten standen zur Tatzeit unter Alkoholeinfluss. Laut den Alkoholtests reichten ihre "Pegel" von 0,91 bis 1,52 Promille. |cri

