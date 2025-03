POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit verletzten Personen (Pressemeldung 1)

Mannheim (ots) - Am Freitagabend parkte ein Paketzusteller um 18:00 Uhr seinen Lieferwagen am rechten Straßenrand in der Jungbuschstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Mercedes war über die Art und Weise des abgestellten Lieferwagens offensichtlich wenig erfreut und beschwerte sich bei dem Paketzusteller. Im Anschluss stieg der Mann aus seinem ...

mehr