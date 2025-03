Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Gauangelloch/Rhein-Neckar-Kreis: Hoher Sachschaden nach Küchenbrand

Mannheim (ots)

Am 28.02.2025 kam es gegen 19:20 Uhr in der Straße Am Angelbach zu einem Einsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und der Polizei. Eine 73-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses verlies glücklicherweise unverletzt das Gebäude und verständigte die Rettungskräfte, nachdem sie merkte, dass sie den Fettbrand nicht selbständig löschen konnte. Bei Eintreffen der Streifenbesatzungen aus Wiesloch, war die freiwillige Feuerwehr Leimen und Gaiberg bereits mit Löscharbeiten beschäftigt. Sämtliche Räume der drei Stockwerke wurde durch starke Rauch- und Rußentwicklung in Mitleidenschaft gezogen und konnten nicht mehr bewohnt werden. Die Frau kam bei ihrer Familie unter. Die Schadenshöhe beläuft sich auf geschätzt 200.000 Euro. Aufgrund der Löscharbeiten und der Einsatzfahrzeuge musste der Fahrzeugverkehr bis kurz nach 20:00 Uhr von der Hauptstraße über das Neubaugebiet umgeleitet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell