Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Ladendiebe im Stadtgebiet

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (05.06.2024) entwendete eine 22-jährige Frau mehrere Gegenstände in einem Verbrauchermarkt am Willy-Brandt-Platz.

Gegen 16.00 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Verbrauchermarkts die Frau, wie sie mehrere Gegenstände einsteckte und ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen wollte. Der Mitarbeiter sprach die Frau an und konfrontierte sie mit der Tat. Die Polizei wurde hinzugerufen. Der Beuteschaden liegt im mittleren zweistelligen Bereich.

Göggingen - Am Mittwoch (05.06.2024) entwendeten zwei Jugendliche mehrere Gegenstände in einem Verbrauchermarkt in der Gögginger Straße.

Ein Mitarbeiter beobachtete gegen 13.00 Uhr die 14-Jährige und 15-Jährige, wie sie mehrere Gegenstände einsteckten und den Kassenbereich passierten, ohne die Gegenstände zu bezahlen. Der Mitarbeiter konfrontierte die Jugendlichen mit der Tat. Die Polizei wurde hinzugerufen. Der Beuteschaden liegt im mittleren zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Ladendiebstahls.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell