Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kontrolle eines Viehtransporters

Augsburg (ots)

Lauingen - Am Dienstag (04.06.2024) gegen 12.00 Uhr fiel der Polizei gegen in Lauingen ein Viehtransporter auf. In diesem befanden sich 15 Schafe und Rehe offenbar in einem schlechten Pflegezustand und ohne ausreichend Nahrung.

Die Polizei ermittelte in Verbindung mit dem zuständigen Veterinäramt den Halter der Tiere. Offenbar war die Haltung im Viehtransporter dem Hochwasser in der Region geschuldet.

Die Tiere wurden durch den Halter während der Kontrolle versorgt. Die Polizei prüft mit der zuständigen Stelle ob hier ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vorliegt.

